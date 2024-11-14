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18:46, 14 ноября 2024Экономика

В России захотели активнее закупать картофель у дружественных стран

Минсельхоз РФ попросили закупать картофель за рубежом для удовлетворения спроса
Вячеслав Агапов

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Минэкономразвития и Минсельхоз России попросили проработать вопрос импорта картофеля из дружественных стран. Об этом со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева сообщает ТАСС

Активнее закупать картофель за рубежом захотели, чтобы удовлетворить растущий спрос.

«Мы понимаем, что нужно развивать собственное производство. И мы будем работать над тем, чтобы удовлетворить спрос той продукцией, которую мы производим на наших полях», — пояснил Патрушев.

Чтобы увеличить производство картофеля в России, можно задействовать федеральный проект по поддержке производства овощей, добавил вице-премьер.

По итогам совещания о ценовой ситуации на продовольственном рынке 31 октября Дмитрий Патрушев дал профильным ведомствам две недели на то, чтобы остановить рост цен. На заседании отметили, что с 22 по 28 октября инфляция составила 0,27 процента, что стало абсолютным рекордом для 43-й недели за долгие годы (за 12 лет средний рост — 0,1 процента).

Ранее в правительстве решили открыть поставки сливочного масла из Индии, Ирана, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Поводом стало резкое подорожание продукта, из-за которого ввели режим беспошлинного таможенного ввоза из дружественных стран, не входящих в ЕАЭС.

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