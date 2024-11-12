Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:17, 12 ноября 2024Экономика

Власти признали снижение урожая в России

«Известия»: Минсельхоз РФ признал снижение урожая на 2-15 % по многим позициям
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Урожай 2024 года в России снизится по сравнению с предыдущим по многим позициям, в том числе по продуктам «борщевого набора», зерновым и овощам открытого грунта. Об этом со ссылкой на документы Минсельхоза к заседанию правительства, которые представила глава ведомства Ольга Лут, сообщают «Известия».

Сильнее всего упал сбор картофеля — на 15 процентов, до 6,8 миллиона тонн. Урожай остальных овощей открытого грунта сократился на 2 процента (5 миллионов), зерновых — на 12 процентов (128,3 миллиона), пшеницы — на 11 процентов (86,9 миллиона), сахарной свеклы — на 6 процентов (39,9 миллиона), плодов и ягод — на 7 процентов (1,3 миллиона тонн).

Улучшить ситуацию удалось по масличным культурам — 28,1 миллиона тонн (плюс 5 процентов), сое — 7 миллионов (плюс 11 процентов), рапсу — 5 миллионов (плюс 14 процентов).

В ведомстве ситуацию объяснили тяжелыми погодными условиями, в том числе сильными весенними заморозками. Для закрытия потребностей внутреннего рынка правительство активнее задействует импорт продовольствия из дружественных стран.

Материалы по теме:
В розлив. Агрокомплекс столкнулся с проблемами после национализации. Что происходит?
В розлив.Агрокомплекс столкнулся с проблемами после национализации. Что происходит?
8 августа 2024
В мире стремительно исчезают пчелы. Почему это может привести к глобальному кризису?
В мире стремительно исчезают пчелы.Почему это может привести к глобальному кризису?
8 июля 2024

Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников заметил, что в этом году торговые сети начали закупки продукции за рубежом рекордно рано. Ретейлеры направили представителей в Египет и Белоруссию уже в сентябре. Ввоз картофеля из этих стран могут начать в феврале, когда российская картошка закончится.

Эксперт объяснил проблемы с собственным картофелем не только погодой, но и сокращением площади посевов на 10 процентов. Низкая стоимость продукции привела к проблемам у аграриев, и чтобы не нести убытки, они посеяли меньше. Дополнительную проблему представляет качество урожая. Картофель стал слишком мелким, и некоторые торговые сети его не принимают.

Накануне, 11 ноября, президент России Владимир Путин признал сохраняющийся дефицит яблок и призвал развиваться в направлении решения этой проблемы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Абхазии вспыхнули акции протеста. Выступивших против соглашения с Россией доставили в СИЗО

      19-летний российский хоккеист набрал три очка в матче НХЛ

      Абхазская оппозиция разблокировала один из мостов в Сухуме

      Власти признали снижение урожая в России

      Россиянин представился подполковником Росгвардии и пообещал взорвать заправку

      Осужденный за кражу и избиение россиянки американец Блэк отправится в колонию в Забайкалье

      Продажам автомобилей в России предсказали рекордный спад

      Женщина попыталась продать новорожденного сына на аукционе

      В Чехии сравнили жизнь при социализме и сейчас

      Олимпийские чемпионки снялись в купальниках для спортивного журнала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше