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18:12, 12 декабря 2023Экономика

В России заявили о рекордном урожае картофеля

В Минсельхозе заявили о рекордном за 30 лет урожае картофеля в России

Фото: Unsplash

Минсельхоз России ожидает в 2023 году рекордный за 30 лет урожай картофеля объемом в 8,4 миллиона тонн, что на 15 процентов больше, чем годом ранее, рассказал замглавы ведомства Андрей Разин, заявление которого цитирует «Прайм».

В ходе круглого стола в Совете Федерации чиновник рассказал и о других успехах сельского хозяйства страны. Он напомнил, что в рамках федерального проекта по развитию картофелеводства и овощеводства объем производства картофеля должен стабильно превышать 7,9 миллиона тонн.

По словам Разина, в текущем году министерство видит позитивную динамику практически по всем направлениям производства овощей. В частности, в 2023 году ожидается увеличение на 1-1,5 процента производства тепличных овощей и в ближайшие годы рост в этой сфере планируется сохранить.

Ранее представители отраслевых ассоциаций заявили журналистам, что вслед за ростом стоимости яиц в России не ожидается подорожания хлеба, майонеза и колбасы. Специалисты заявили, что серьезного изменения цен на указанные продукты не будет, поскольку доля яиц в их себестоимости невелика. Например, в рецептуре майонеза на сухие желтки приходится только пять процентов объема.

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      Дмитрий Воронин
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