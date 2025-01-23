Рост цен на картофель объяснили его чрезмерной дешевизной

Глава ФАС Шаскольский объяснил рекордный рост цен на картофель его дешевизной

Рекордный рост стоимости картофеля в 2024 году объясняется тем, что в предыдущие два года этот продукт был чрезвычайно дешевым. Таким образом повышение цен на 92 процента за 12 месяцев объяснил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский, передает ТАСС.

Чиновник указал, что в 2024 году можно говорить о коррекции стоимости. «Нас спрашивают: почему же такая цена? Мы говорим: потому что была низкая база в прошлом году», — заявил он.

До этого о слишком низкой стоимости картофеля, сложившейся в прошлые годы, рассказали в пресс-службе Минсельхоза. Вместе с тем в ведомстве признали, что сейчас на цены влияет и снизившийся по сравнению с рекордным 2023 годом урожай.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупнейших ретейлеров страны) сообщила, что по итогам 2024 года «борщевой набор», в который входит картофель, в зависимости от выбранного мяса подорожал на 25-32 процента.

Официальная инфляция по итогам года составила 9,52 процента, в том числе продовольственная — 11,05 процента, а отдельно плодоовощная продукция подорожала на 22,09 процента.