Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:25, 23 января 2025Экономика

Рост цен на картофель объяснили его чрезмерной дешевизной

Глава ФАС Шаскольский объяснил рекордный рост цен на картофель его дешевизной
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Unsplash

Рекордный рост стоимости картофеля в 2024 году объясняется тем, что в предыдущие два года этот продукт был чрезвычайно дешевым. Таким образом повышение цен на 92 процента за 12 месяцев объяснил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский, передает ТАСС.

Чиновник указал, что в 2024 году можно говорить о коррекции стоимости. «Нас спрашивают: почему же такая цена? Мы говорим: потому что была низкая база в прошлом году», — заявил он.

До этого о слишком низкой стоимости картофеля, сложившейся в прошлые годы, рассказали в пресс-службе Минсельхоза. Вместе с тем в ведомстве признали, что сейчас на цены влияет и снизившийся по сравнению с рекордным 2023 годом урожай.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет крупнейших ретейлеров страны) сообщила, что по итогам 2024 года «борщевой набор», в который входит картофель, в зависимости от выбранного мяса подорожал на 25-32 процента.

Официальная инфляция по итогам года составила 9,52 процента, в том числе продовольственная — 11,05 процента, а отдельно плодоовощная продукция подорожала на 22,09 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Необычное вооружение из Северной Кореи заметили под Курском. Что о нем известно?

      Участникам СВО начали запрещать употребление некоторых продуктов

      Появились кадры с необычным замаскированным вооружением из Северной Кореи под Курском

      Захарова рассказала о страхе НАТО перед одним желанием Трампа по Украине

      Толстой напомнил стремящемуся купить Гренландию Трампу о российском прошлом одного штата

      Аномально хорошо сохранившийся шлем воина из Спарты продадут за 11 миллионов рублей

      Представитель Changan ответил на сообщения о превращающихся в «желе» сидениях машин

      В США начали опасаться капитуляции Трампа на Украине

      Российские солдаты получили 21 год за вымогательство и избиение сослуживцев

      Стало известно о планах Турции поддержать переговоры по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше