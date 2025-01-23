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13:06, 23 января 2025Экономика

Рост цен на «борщевой набор» обогнал инфляцию в три раза

АКОРТ сообщил о подорожании набора для приготовления борща на 25-32 % за год
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Anastasia Kamysheva / Shutterstock / Fotodom

По итогам 2024 года стоимость продуктов, необходимых для приготовления борща, так называемый «борщевой набор», в России выросла на 25-32 процента, что в среднем в три раза выше, чем официальная инфляция, составляющая 9,52 процента. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших ретейлеров страны), сообщает ТАСС.

Так, при использовании говядины минимальная цена набора в декабре выросла на 28 процентов, до 90,5 рубля, в варианте со свининой — на 25 процентов, до 78 рублей, а с курицей — на 31,6 процента, до 68 рублей. При этом отдельно в декабре «индекс борща» рос медленнее, чем в ноябре — 10,8 процента против 14,5 процента.

В организации отметили, что в крупных торговых сетях продукты для борща стоят заметно дешевле, чем в остальных магазинах. Например, на набор с говядиной в декабре можно было потратить в два раза меньше, а со свининой — на треть.

Росстат сообщил об инфляции по итогам года на прошлой неделе. Если учитывать продуктовую инфляцию, то она составила 11,05 процента, а отдельно плодоовощная продукция подорожала на 22,09 процента (продукты за ее исключением — на 9,53 процента).

В начале 2025 года года инфляция ускорилась. По данным Росстата, по состоянию на 20 января цены выросли на 0,92 процента, а отдельно на продовольственные товары — на 1,5 процента.

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