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19:13, 15 января 2025Экономика

Росстат назвал официальный уровень инфляции в 2024 году

Росстат сообщил о росте цен по итогам 2024 года на 9,52 процента
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Официальный уровень инфляции по итогам 2024 года составил 9,52 процента, а в декабре по отношению к ноябрю цены выросли на 1,32 процента, что меньше ожиданий. Соответствующая информация опубликована на сайте Росстата.

Стоимость продовольственных товаров поднялась на 11,05 процента, отдельно плодоовощная продукция подорожала на 22,09 процента, продовольствие без нее — на 9,53 процента. Непродовольственные товары выросли в цене на 6,12 процента, а услуги — на 11,52 процента.

В прошлом месяце по сравнению с ноябрем продовольственные товары стали дороже на 2,6 процента, непродовольственные — на 0,81 процента, а услуги — на 0,2 процента.

По итогам 2023 года инфляция в России составила 7,42 процента, таким образом, в минувшем году рост цен ускорился в 1,28 раза. В конце 2023 года Банк России прогнозировал, что инфляция в 2024-м составит 4-4,5 процента, а Минэкономразвития ожидало 4,5 процента. Таким образом, оба прогноза были превышены более чем в два раза.

Результат по итогам года оказался ниже прогнозов аналитиков, которые опирались на недельные данные Росстата по инфляции. Промежуточные итоги, публикуемые ведомством, не давали возможности говорить о замедлении роста цен в декабре по сравнению с ноябрем.

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