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11:19, 15 января 2025Экономика

Экономисты предсказали ускорение годового роста цен в России

Bloomberg: Рост цен в конце 2024 года достигнет в России 9,8 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В конце 2024 года годовой рост цен в России составит 9,8 процента, несмотря на исторически высокие процентные ставки. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на опрос 11 экономистов.

Оно процитировало аналитика брокерской компании Freedom Finance Global Владимира Чернова, который заявил, что падение рубля более чем на десять процентов на фоне новых санкций США и всплеска потребительского спроса привело к тому, что даже высокая стоимость заимствований не смогла предотвратить ускорение инфляции в конце прошлого года.

Издание отметило, что экономика России работает на полную мощность, чтобы покрывать военные расходы и потребительский спрос, который резко возрос из-за огромных государственных расходов и повышения заработной платы на фоне конкуренции за дефицитную рабочую силу. Между тем ограничения на импорт обернулись подорожанием всего: от продуктов питания и топлива до путевок и автомобилей.

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По словам экономиста Александра Исакова, снижение курса рубля и рост инфляционных ожиданий свидетельствуют о том, что перспективы на I квартал не улучшаются.

«Ослабление рубля и постепенное снижение потребительского спроса побудят Центральный банк пересмотреть свои прогнозы инфляции на 2025 год с 4,5–5 процентов до 5-6 процентов», — предположил он.

Ранее Банк России заявил, что нет никаких оснований бояться начала гиперинфляции. Регулятор заверил, что принимает все необходимые меры для недопущения такого развития событий.

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