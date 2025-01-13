Центробанк оценил возможность гиперинфляции в России

Центробанк назвал беспочвенными опасения по поводу начала гиперинфляции в России

Бояться начала гиперинфляции в России нет никаких оснований, потому что власти предпринимают все необходимые меры для недопущения такого сценария. Об этом говорится в ответах на поступившие Центробанку вопросы от граждан, размещенных в Telegram-канале регулятора.

Автор вопроса связал возможность резкого роста цен с притоком на потребительский рынок средств, накопленных на депозитах. В последнее время ставки по вкладам опережают официальную инфляцию в два раза, так что накопления не сохраняются, а растут, соответственно, есть опасения по стремительному повышению спроса.

Однако в ЦБ назвали их беспочвенными, ведь готовность граждан хранить средства на депозитах прямо зависит от ключевой ставки и инфляционных ожиданий. Если ставка выше, то вкладчику нет повода снимать средства для немедленной покупки. Поэтому регулятор будет смягчать денежно-кредитную политику (ДКП) постепенно, поддерживая привлекательность депозитов.

Соответственно, исходя из расчетов специалистов ЦБ, рост потребления будет привязан к росту доходов и использованию большей их части, что не помешает снижению инфляции.

Также Центробанк призвал не бояться заморозки вкладов, назвав такую идею абсурдной и подрывающей банковскую и финансовую стабильность страны. Комментируя вопрос по поводу того, откуда банки возьму средства на выплату процентов по депозитам, превышающим инфляцию, в регуляторе объяснили, что деньги возьмут из доходов, получаемых за счет кредитования коммерческого сектора и граждан под большие проценты. Представители уверены, что «доходы банков от кредитов и облигаций — это надежный источник средств для выплаты процентов по вкладам».

