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10:50, 13 января 2025Экономика

В Банке России рассказали об источниках выплат вкладчикам по высоким процентам

ЦБ РФ: источником выплат процентов по вкладам являются доходы банков от кредитов
Дмитрий Воронин

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Российские банки выплачивают проценты по вкладам за счет доходов, которые они получают от кредитов и облигаций, являющихся надежным источником средств. Соответствующий комментарий регулятора опубликован 13 января в его Telegram-канале среди ответов на вопросы в чат-боте.

«Сейчас на банковских счетах и депозитах граждане и компании разместили 121 триллион рублей. Этими средствами банки финансируют портфель кредитов на 126 триллионов рублей, а также вложения в корпоративные облигации еще на семь триллионов», — рассказали в Центробанке.

ЦБ РФ также опроверг возможность заморозки вкладов, назвав ее бессмыслицей, а также указав, что деньги, которые компании и граждане положили на депозиты, «и так уже работают в экономике». Ранее разговоры о заморозке вкладов сочла бессмыслицей глава регулятора Эльвира Набиуллина.

В конце прошлого года в Банке России отмечали, что ставки по депозитам и кредитам поднялись гораздо сильнее, чем предполагал уровень ключевой ставки в 21 процент, что серьезно повлияло на кредитную активность. Как писал «Коммерсантъ», ситуация с более стремительным, чем требовалось для борьбы с инфляцией, сокращением кредитования привела к тому, что в ноябре у 170 отечественных банков портфель кредитов уменьшился более чем на триллион рублей.

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