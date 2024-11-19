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14:54, 19 ноября 2024Экономика

Набиуллина оценила вероятность заморозки банковских вкладов

Глава ЦБ Набиуллина опровергла обсуждение сценариев заморозки вкладов в России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Заморозка банковских вкладов населения в России не обсуждается, а все разговоры об этом можно считать бессмыслицей. Таким образом вероятность негативного сценария описала во время пленарной сессии в Госдуме глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

По ее словам, слухи о том, что банки смогут не платить проценты по вкладам, лишены смысла, в профессиональном сообществе такой вариант даже не обсуждается.

Набиуллина назвала две причины, по которым она придерживается такой позиции. Во-первых, у банков есть средства на выплату процентов из-за высоких ставок по кредитам, во-вторых, ключевая ставка будет снижаться постепенно, так что проблем у банков не возникнет. Вариант, при котором предприятия массово банкротятся и не платят по кредитам, о чем в последнее время предупреждает бизнес, глава регулятора не упомянула.

В ходе того же выступления глава ЦБ предположила, что снижение ключевой ставки начнется в 2025 году, если только не возникнет неожиданных внешних шоков и будет снижаться инфляция.

В то же время она уверена, что жесткая денежно-кредитная политика не приведет к снижению инвестиций.

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