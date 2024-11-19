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13:38, 19 ноября 2024Экономика

Набиуллина опровергла проблемы с кредитами в экономике

Глава ЦБ Набиуллина заявила о сохранении темпов корпоративного кредитования
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Замедление выдачи кредитов физическим лицам пока никак не перекладывается в область корпоративного кредитования, последнее не демонстрирует никаких признаков замедления. Об этом на пленарном заседании Госдумы заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

Она указала, что российские предприятия в целом взяли в августе кредитов на 1,6 триллиона рублей, в сентябре ситуация повторилась, а в октябре, по предварительным оценкам, речь идет о сопоставимых цифрах.

Впрочем, глава регулятора признала, что ситуация неоднородная. В ряде отраслей кредитная активность замедляется из-за жесткой денежно-кредитной политики, но в других, в том числе у очень крупных заемщиков, есть спрос на большие объемы финансирования. Деньги нужны им «для завершения начатых крупных инвестпроектов и для старта новых».

В том же выступлении Набиуллина предположила, что цикл снижения ставок начнется в следующем году, если не будет каких-либо внешних шоков. Однако перед этим должна снизиться инфляция.

Ранее представители ряда отраслей промышленности рассуждали о том, что высокие ставки приведут к массовым банкротствам предприятий и невозможности выполнить ключевые задачи экономики, в том числе в вопросах импортозамещения. Такие разговоры усилились после того, как регулятор в конце октября повысил ставку до 21 процента годовых.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет решаться вопрос по ставке, пройдет 20 декабря. В комментарии после октябрьского заседания не исключалось, что она вырастет до 23 процентов. Наблюдаемый уровень инфляции, по оценкам экспертов, позволяет ожидать именно такое повышение.

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