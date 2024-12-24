В ЦБ рассказали о рисках быстрого замедления кредитования

Глава департамента ЦБ рассказал о быстром повышении кредитных ставок банков

Ставки банков по депозитам и кредитам в ноябре-декабре поднялись гораздо сильнее, чем предполагал уровень ключевой ставки ЦБ в 21 процент. Все это серьезно повлияло на кредитную активность, отметил в беседе с «Интерфаксом» директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Андрей Ганган.

В итоге возникла угроза более стремительного замедления кредитования, чем это требуется Банку России для возвращения инфляции к цели, добавил глава департамента. Он напомнил, что регулятор оперативно раскрыл данные по кредитованию в ноябре, но участники рынка обратили на них недостаточно внимания. Кредитные учреждения продолжали поднимать ставки вплоть до заседания Центробанка в минувшую пятницу, рассказал Ганган.

Согласно сведениям ЦБ, в ноябре корпоративный портфель банков увеличился только на 0,8 процента (тогда как месяцем ранее он рос на 2,3 процента).

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила сохранение ставки в 21 процент ростом стоимости кредитов. Из-за предпринятых банками мер ставки уже достигли уровня, который должен наблюдаться при ставке в 24 процента, пояснила она. Если бы Центробанк продолжил повышать ставку, ее влияние на экономику могло бы оказаться таким, как при уровне выше 25 процентов, заключила руководитель ЦБ.