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12:56, 26 декабря 2024Экономика

Незапланированно жесткое падение выдачи кредитов в России объяснили

«Ъ»: эксперты назвали причины снижения объема розничных кредитов в России
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Ситуация с более стремительным, чем требовалось Банку России для борьбы с инфляцией, сокращением кредитования привела к тому, что в ноябре у 170 отечественных банков портфель кредитов гражданам уменьшился более чем на триллион рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Говоря о причинах такой динамики, директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Наталия Богомолова объяснила, что, с одной стороны, люди перестали без острой необходимости обращаться за кредитами из-за высоких ставок, а с другой — «сами банки ужесточают свою риск-политику», стремясь соответствовать требованиям регулятора. По ее словам, этот тренд сохранится и в декабре, поскольку многие кредитные организации поставили на паузу выдачи по необеспеченным кредитам, сосредоточившись на качестве портфеля.

На то, что падение кредитной активности оказалось незапланированно жестким, указал директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Андрей Ганган. Согласно сведениям ЦБ, в ноябре корпоративный портфель банков увеличился только на 0,8 процента (тогда как месяцем ранее он рос на 2,3 процента).

Ростом стоимости кредитов в Банке России объяснили и мало кем ожидавшееся решение о сохранении ключевой ставки в 21 процент годовых. При этом, уточнила 20 декабря глава регулятора Эльвира Набиуллина, более существенное, чем предполагало октябрьское повышение ставки, ужесточение денежно-кредитных условий привело к тому, что уровень кредитов в российских банках оказался таким, каким должен был быть при ставке в 24 процента.

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