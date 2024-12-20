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15:34, 20 декабря 2024Экономика

Набиуллина рассказала о вариантах решения по вопросу о ключевой ставке

Банк России рассматривал возможность повышения ключевой ставки до 22 или 23 %
Дмитрий Воронин
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Банк России, решивший сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента годовых, рассматривал 20 декабря варианты с ее повышением до 22 или 23 процентов. Об этом на пресс-конференции сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, которую цитирует РИА Новости.

«Дискуссия была вокруг того, каким факторам, каким данным следует придать больший вес, что называется, здесь и сейчас», — рассказала руководитель Центробанка.

В ЦБ объяснили свое неожиданное решение более существенным, чем предполагало октябрьское повышение ключевой ставки на два процентных пункта, ужесточением денежно-кредитных условий. Набиуллина уточнила, что речь идет об излишне дорогих кредитах, уровень которых в российских банках оказался таким, каким должен был быть при ставке в 24 процента.

В регуляторе также пообещали оценить целесообразность роста ключевой ставки с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции, которая, как считают в ЦБ, в силу ряда факторов сохранится в течение некоторого времени на нынешних повышенных уровнях.

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