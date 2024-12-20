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13:58, 20 декабря 2024Экономика

Банк России заявил о сохранении высокой инфляции на некоторое время

Банк России: в ближайшее время инфляционное давление в РФ начнет снижаться
Дмитрий Воронин

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Банк России, неожиданно решивший не повышать ключевую ставку, считает, что в силу ряда факторов нынешние повышенные значения роста цен в стране сохранятся в течение некоторого времени. Об этом говорится в заявлении регулятора по поводу решения совета директоров.

В число причин такого положения дел в Центробанке включили «инерцию из-за накопленных эффектов бюджетных стимулов, высокую кредитную активность предыдущих месяцев и перенос в цены произошедшего ослабления рубля». При этом, ожидают в ЦБ, в ближайшие месяцы инфляционное давление начнет снижаться, что произойдет в том числе под влиянием жестких денежно-кредитных условий.

Их более существенным, чем предполагало октябрьское решение о повышении ключевой ставки на два процентных пункта, ужесточением объяснили в ЦБ сохранение показателя на уровне 21 процента.

Абсолютное большинство экспертов ожидало повышения ключевой ставки, причем компромиссным вариантом большинство из них называли ее рост до 23 процентов, а немалое количество специалистов указывали, что в условиях высокой инфляции регулятор может пойти и на более резкое увеличение показателя.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина при этом отмечала, что ключевая ставка может быть в очередной раз повышена, но решение еще не предопределено.

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