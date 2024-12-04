Набиуллина допустила повышение ключевой ставки

Центробанк допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании

Ключевая ставка может быть в очередной раз повышена на ближайшем заседании совета директоров Центробанка. Такой исход не исключила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит РИА Новости.

Одновременно глава регулятора подчеркнула, что это решение еще не предопределено. По словам Набиуллиной, ключевая ставка — мощный инструмент для борьбы с инфляцией и «с помощью ставки удалось предотвратить вхождение в инфляционную спираль». Одновременно она указала, что инфляция пока не начала снижаться.

По словам Набиуллиной, если сейчас начать снижать ставку, это будет воспринято как то, что власти расписались либо в нежелании, либо в неспособности обуздать инфляцию. «Это может привести только к ее ускорению и к ослаблению курса», — констатировала она.

При высокой инфляции экономический рост может быть неустойчивым, предупредила глава ЦБ. По ее словам, инфляцию нужно снижать и она пока не начала замедляться, в этом году она будет больше, чем в следующем. «К сожалению, но тормозной путь до нашей цели займет весь следующий год и даже прихватит 2026 год», – подытожила Набиуллина.

В октябре ЦБ поднял ставку до рекордного 21 процента. После этого курсы иностранных валют резко пошли в рост.

В недавнем докладе агентства «Эксперт РА» говорится, что стремление Банка России сохранять жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) может быть продиктовано желанием не допустить того, чтобы российская экономика повторила судьбу турецкой или столкнулась со стагфляцией. Ранее появился прогноз, что по итогам 2024 года инфляция в России достигнет 9,2-9,3 процента.