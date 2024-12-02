Прогноз по росту цен в России ухудшили

ЦМАКП пересмотрел прогноз по инфляции в России к концу года до 9,2-9,3 процента

По итогам года инфляция в России достигнет 9,2-9,3 процента, хотя еще в октябре она шла на 8,5 процента. Об этом говорится в ноябрьской версии базового варианта макроэкономического прогноза на 2024-2027 годы от Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), пишут «Ведомости».

Несколько ухудшились и ожидания от следующих двух лет — 5,85-6,15 процента против 5-5,3 процента в 2025 году и 4,6-5 процентов вместо 4-4,3 процента в 2026-м.

Также эксперты полагают, что рост ВВП по итогам года составит 3,5-3,6 процента, хотя в октябре прогноз достигал 3,7-3,8 процента. В 2026 ожидается подъем экономики на 1,7-2 процента (ранее 2-2,4 процента), а в 2025-м — на 1,8-2,1 процента.

Руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Дмитрий Белоусов объяснил, что инфляцию подгоняет резкое ослабление рубля, перекос торгового дисбаланса в сторону импорта и рост ключевой ставки Центробанка, который делает инвестиции дороже. При этом он подчеркнул, что если не произойдет «никаких позитивных чудес», то прогноз придется дополнительно пересчитывать в сторону ухудшения.

Еще одним ударом может стать снижение цен на сырье. Для экономики будет хорошо, сказал Белоусов, если экспорт в долларовом выражении сохранится хотя бы на текущем уровне, а вот импорт с условием преодоления сложностей в расчетах начнет расти. Если этого не произойдет, то удержаться на траектории из ноябрьского прогноза будет сложнее.

По словам эксперта, рост реальных располагаемых доходов населения продолжится, но основной причиной такой тенденции останется рекордно низкий уровень безработицы. В ЦМАКП ожидают, что даже в 2027 году она не превысит 2,9 процента.

Ранее в аналитической записке «О рисках стагфляции в российской экономике» аналитики ЦМАКП предупредили о нарастающих рисках экономического спада и обвала инвестиций уже в ближайшее время, что может привести к стагфляции (рост цен и безработицы при падающей экономике), если ключевая ставка удержится на текущем высоком уровне достаточно долго.