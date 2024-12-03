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11:40, 3 декабря 2024Экономика

Экономисты оценили шансы России избежать судьбы Турции

Аналитики «Эксперт РА»: в России выросли риски стагфляции в 2025 году
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Стремление Банка России сохранять жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) может быть продиктовано желанием не допустить того, чтобы российская экономика повторила судьбу турецкой или столкнулась со стагфляцией. Об этом сообщило РБК со ссылкой на доклад агентства «Эксперт РА», который подготовили управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства Антон Табах и доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Подругина.

Турецким сценарием экономисты назвали ситуацию, когда в стране продолжительное время сохраняются рекордно высокие инфляция и ключевая ставка. Стагфляция же подразумевает экономический спад, сопровождающийся растущей безработицей и высокой инфляцией.

Экономисты подчеркнули, что в последние месяцы в РФ выросли риски стагфляции в 2025 году. Чтобы избежать такого развития событий, регулятору предстоит маневрировать и не допускать того, чтобы слишком высокие ставки радикально замедлили экономику, а чересчур низкие помешали остановить ускорение инфляции.

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Кроме того, аналитики составили два варианта стагфляционного сценария. Первый предполагает постепенное смягчение ДКП в условиях сохраняющегося перегрева экономики, обострение ситуации на рынке труда и еще больший разгон инфляции. Согласно второму, слишком позднее уменьшение «ключа» может обернуться серьезным падением спроса, ростом безработицы и сокращением объемов производства.

Ранее появился прогноз, что по итогам 2024 года инфляция в России достигнет 9,2-9,3 процента. Есть мнение, что ее подгоняет резкое ослабление курса российской валюты, перекос торгового дисбаланса в сторону импорта и рост ключевой ставки регулятора, из-за которой инвестиции становятся все дороже.

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