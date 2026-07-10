Очевидцы ДТП с автобусом в Москве рассказали о резком маневре грузовой машины

Появились подробности ДТП с автобусом в Москве. По словам очевидцев, с которыми успели поговорить репортеры «Российской газеты», причиной аварии стало грубое нарушение правил дорожного движения водителем грузовой машины.

По их словам, автобус двигался по выделенной полосе (для общественного транспорта), когда слева его резко подрезала «Газель». Очевидцы утверждают, что маневр выглядел так, словно ее водитель намеренно «шел на таран». Водитель автобуса явно не ожидал таких действий и выкрутил руль вправо, пытаясь уйти от удара, но избежать столкновения не удалось. Автобус потерял управление, вылетел на тротуар и сбил информационный билборд.

Ранее стало известно, что «Газель» и пассажирский автобус столкнулись в Москве, в результате чего пострадали 25 человек. Правоохранители сообщили, что авария произошла в утренний час пик в районе дома 14 по Нижегородской улице. Источник в столичной ГАИ поделился, что водитель грузовой машины столкнулся с автобусом, после чего тот врезался в рекламный щит и сбил его.