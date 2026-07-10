Успешную посадку китайской ракеты сняли на видео

Успешную посадку китайской ракетной ступени Long March 10B сняли на видео

Успешную посадку китайской ракетной ступени Long March 10B, которая до этого успешно вывела полезную нагрузку на околоземную орбиту, сняли на видео. Соответствующий ролик в сети X опубликовал журналист Эндрю Джонс.

Сайт Space.com напоминает, что к настоящему времени американской компании SpaceX удалось совершить более 600 успешных мягких посадок ракетных ступеней.

Ранее агентство «Синьхуа» сообщило, что первая ступень китайской ракеты Long March 10B впервые совершила успешную контролируемую мягкую посадку на морскую платформу.

Многоразовый коммерческий носитель Long March 10B работает на жидком топливе. Длина ракеты составляет около 63 метров, диаметр — 5 метров, взлетная тяга — примерно 890 тонн, взлетная масса — около 760 тонн. В многоразовом варианте ракета способна вывести 16 тонн на низкую околоземную орбиту.