Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:31, 10 июля 2026Наука и техника

Раскрыта неожиданная польза ежедневного завтрака

Nutrients: Ежедневный завтрак может снижать риск появления депрессивных симптомов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Molishka / Shutterstock / Fotodom

Ежедневный завтрак может не только улучшать самочувствие, но и снижать риск появления депрессивных симптомов у подростков. К такому выводу пришли китайские ученые, проследив за состоянием более 2,5 тысячи школьников в течение полутора лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Исследование охватило 2502 подростков из Шанхая. В начале работы и спустя примерно 18 месяцев ученые оценивали, как часто школьники завтракают, сколько спят и есть ли у них признаки депрессии. За время наблюдения доля подростков, ежедневно завтракавших, снизилась с 81,1 процента до 76,1. Одновременно распространенность депрессивных симптомов выросла с 15,3 процента до 18,5, а недостатка сна — с 89,5 процента до 92,9.

Материалы по теме:
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025

Анализ показал, что ежедневный завтрак обусловливал более низкий риск появления депрессивных симптомов в будущем, а также более продолжительный сон. При этом между сном и психическим состоянием выявилась двусторонняя связь: недостаток сна повышал вероятность депрессивных симптомов, а сами симптомы депрессии впоследствии были связаны с сокращением продолжительности сна.

Авторы предполагают, что завтрак может влиять на настроение благодаря питательным веществам, важным для работы мозга, а также за счет поддержки циркадных ритмов организма.

Ранее ученые выснили, что занятия тайцзи могут снижать симптомы депрессии, тревоги и стресса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Сверхчувствительная тема». Сообщается о перепродаже Турцией российских ЗРК С-400. В Кремле и Анкаре сделали заявления
    Мужчине пришлось ампутировать ноги после свадьбы брата
    Российский штурмовик несколько суток в одиночку вел бои с ВСУ
    Российские невесты стали целью новой мошеннической схемы
    Успешную посадку китайской ракеты сняли на видео
    Россиян призвали не менять работу без необходимости
    Собчак раскритиковала и назвала дегенератом популярного блогера
    Гросси рассказал о важном итоге встречи с Лихачевым
    Россиян призвали вернуться к «бабушкиным рецептам» из-за некачественных продуктов
    Появились подробности ДТП с автобусом в Москве
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok