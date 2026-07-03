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19:39, 3 июля 2026Наука и техника

Обнаружен простой способ снижения симптомов депрессии

FP: Занятия тайцзи могут снижать симптомы депрессии, тревоги и стресса
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Svitlana Hulko / Shutterstock / Fotodom

Тайцзи может снижать симптомы депрессии, тревоги и стресса. К такому выводу пришли авторы систематического обзора и метаанализа рандомизированных исследований, опубликованного в журнале Frontiers in Psychology (FP).

Ученые проанализировали 12 исследований с участием 1057 студентов. В них сравнивали занятия тайцзи с обычным образом жизни, отсутствием вмешательства или другой физической активностью. Программы длились от 8 до 18 недель, чаще всего занятия проходили несколько раз в неделю по 40-80 минут.

Результаты показали, что тайцзи заметно уменьшал симптомы депрессии, тревожности и стресса. Исследователи связывают эффект с сочетанием медленных движений, дыхания и концентрации внимания: такая практика может снижать напряжение, помогать регулировать эмоции и работать как мягкая форма физической активности.

Кроме того, тайцзи был связан с улучшением качества сна, но по этому пункту данные оказались менее надежными из-за различий между исследованиями. Авторы считают, что тайцзи может стать доступным способом поддержки психического здоровья студентов, однако нужны более крупные и качественные испытания.

Ранее ученые выяснили, что ведение дневника о собственной жизни помогает справляться с депрессивными симптомами.

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