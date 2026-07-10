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15:48, 10 июля 2026Интернет и СМИ

Собчак раскритиковала и назвала дегенератом популярного блогера

Журналистка Собчак назвала дегенератом американского блогера Clavicular
Маргарита Щигарева

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак раскритиковала популярного американского блогера-луксмаксера Брейдена Питерса, известного как Clavicular. Об инфлюэнсере она высказалась в обзоре новостей, опубликованном в «VK Видео».

Собчак назвала деятельность Clavicular безумием, а самого блогера — одержимым внешностью «пацаном без тормозов» и дегенератом. «Он не просто помешанный и закомплексованный мальчик, там просматривается просто растущий фашизоид», — заявила ведущая.

Журналистка также отметила, что Питерс продает свои курсы. По мнению Собчак, покупателей таких инфопродуктов блогер будет учить улучшать внешность опасными методами и презирать женщин.

Ранее сообщалось, что Clavicular похвастался отношениями с тремя девушками одновременно. По словам Питерса, его партнерши знают, что не являются единственными у своего бойфренда.

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