Собчак раскритиковала и назвала дегенератом популярного блогера

Журналистка Собчак назвала дегенератом американского блогера Clavicular

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак раскритиковала популярного американского блогера-луксмаксера Брейдена Питерса, известного как Clavicular. Об инфлюэнсере она высказалась в обзоре новостей, опубликованном в «VK Видео».

Собчак назвала деятельность Clavicular безумием, а самого блогера — одержимым внешностью «пацаном без тормозов» и дегенератом. «Он не просто помешанный и закомплексованный мальчик, там просматривается просто растущий фашизоид», — заявила ведущая.

Журналистка также отметила, что Питерс продает свои курсы. По мнению Собчак, покупателей таких инфопродуктов блогер будет учить улучшать внешность опасными методами и презирать женщин.

Ранее сообщалось, что Clavicular похвастался отношениями с тремя девушками одновременно. По словам Питерса, его партнерши знают, что не являются единственными у своего бойфренда.