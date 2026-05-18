Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:26, 18 мая 2026Интернет и СМИ

Скандально известный стример похвастался отношениями с тремя девушками одновременно

Стример Clavicular заявил, что встречается одновременно с тремя девушками
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Скандально известный американский стример Clavicular (настоящее имя — Брейден Питерс) похвастался отношениями с тремя девушками одновременно. О личной жизни он рассказал в интервью, опубликованном на YouTube.

«Сейчас я встречаюсь с несколькими девушками. У меня гарем. Их трое, а скоро будет четверо», — заявил стример.

По словам Питерса, его партнерши знают, что не являются единственными у своего бойфренда. Он добавил, что девушки не очень хорошо ладят друг с другом. При этом, как заявил стример, он не переживает о том, что они будут соперничать за его внимание.

«Я подумал: "Мне нужно, чтобы в моем доме жило больше людей". Я позвонил кое-каким девушкам и сказал: "Хочешь переехать жить ко мне?" И я получил удивительно много "да" в ответ», — объяснил стример.

Ранее сообщалось, что Clavicular предстанет перед судом за то, что он открыл стрельбу по аллигатору в прямом эфире. Ему предъявили обвинение в применении огнестрельного оружия в общественном месте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на заявления Зеленского о планах нападения с территории Белоруссии

    В Кремле назвали цели ударов российских военных на Украине

    В Белоруссии начались учения по применению ядерного оружия

    В Кремле высказались о соперничестве с США в ходе переговоров с Китаем

    В Кремле заявили о серьезных ожиданиях от визита Путина в Китай

    Раскрыта тактика ВСУ после запуска почти тысячи дронов по России

    Домохозяйкам посоветовали облить зеркало чаем

    Россиянка оправдала изрезавшего 15-летнего школьника сына-подростка

    Пашинян назвал альфа-самцом сына своего соперника и пригрозил отрезать «все»

    Врач высказалась о необходимости мыть бананы перед едой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok