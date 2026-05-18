Скандально известный стример похвастался отношениями с тремя девушками одновременно

Стример Clavicular заявил, что встречается одновременно с тремя девушками

Скандально известный американский стример Clavicular (настоящее имя — Брейден Питерс) похвастался отношениями с тремя девушками одновременно. О личной жизни он рассказал в интервью, опубликованном на YouTube.

«Сейчас я встречаюсь с несколькими девушками. У меня гарем. Их трое, а скоро будет четверо», — заявил стример.

По словам Питерса, его партнерши знают, что не являются единственными у своего бойфренда. Он добавил, что девушки не очень хорошо ладят друг с другом. При этом, как заявил стример, он не переживает о том, что они будут соперничать за его внимание.

«Я подумал: "Мне нужно, чтобы в моем доме жило больше людей". Я позвонил кое-каким девушкам и сказал: "Хочешь переехать жить ко мне?" И я получил удивительно много "да" в ответ», — объяснил стример.

Ранее сообщалось, что Clavicular предстанет перед судом за то, что он открыл стрельбу по аллигатору в прямом эфире. Ему предъявили обвинение в применении огнестрельного оружия в общественном месте.

