Популярный стример открыл стрельбу по аллигатору в прямом эфире

Американский стример Clavicular предстанет перед судом за стрельбу по аллигатору

Популярный американский стример Clavicular (настоящее имя — Брейден Питерс) предстанет перед судом за то, что он открыл стрельбу по аллигатору в прямом эфире. Об этом пишет ABC.

Сообщается, что стример вел прямую трансляцию во время прогулки на лодке в национальном парке Эверглейдс. В какой-то момент он и его друзья заметили аллигатора и начали стрелять в него из пистолетов. Неизвестно, было животное живым или мертвым до начала стрельбы.

Питерсу и двум другим лицам предъявили обвинения в применении огнестрельного оружия в общественном месте. Они предстанут перед судом 20 мая.

Ранее стало известно, что у Питерса случилась передозировка наркотиками в прямом эфире. Перед этим сообщалось, что стример во время трансляции переехал на машине мужчину, запрыгнувшего к нему на капот.