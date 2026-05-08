09:20, 8 мая 2026Интернет и СМИ

Популярный стример открыл стрельбу по аллигатору в прямом эфире

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @clavicular

Популярный американский стример Clavicular (настоящее имя — Брейден Питерс) предстанет перед судом за то, что он открыл стрельбу по аллигатору в прямом эфире. Об этом пишет ABC.

Сообщается, что стример вел прямую трансляцию во время прогулки на лодке в национальном парке Эверглейдс. В какой-то момент он и его друзья заметили аллигатора и начали стрелять в него из пистолетов. Неизвестно, было животное живым или мертвым до начала стрельбы.

Питерсу и двум другим лицам предъявили обвинения в применении огнестрельного оружия в общественном месте. Они предстанут перед судом 20 мая.

Ранее стало известно, что у Питерса случилась передозировка наркотиками в прямом эфире. Перед этим сообщалось, что стример во время трансляции переехал на машине мужчину, запрыгнувшего к нему на капот.

