У популярного стримера случилась передозировка наркотиками в прямом эфире

Стримера из США Clavicular госпитализировали после передозировки наркотиков

Популярный стример из США Clavicular (настоящее имя — Брейден Питерс) попал в больницу после того, как у него случилась передозировка наркотиками в прямом эфире на платформе Kick. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

В распространившемся в соцсети X фрагменте трансляции можно увидеть, что стримеру стало плохо, когда он находился в баре с друзьями. «Боже мой», — сказал Питерс, после чего откинулся на спинку дивана. Один из друзей начал задавать ему вопросы, но тот не отвечал. Через некоторое время эфир прервался.

Стримеру вызвали скорую — его госпитализировали с передозировкой. Врачам удалось стабилизировать его состояние. Позднее в соцсети X Питерс сообщил, что выписался из больницы.

Ранее стало известно, что Clavicular переехал мужчину на автомобиле во время прямого эфира. Стример ехал на машине, когда на его капот внезапно запрыгнул незнакомец.