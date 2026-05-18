Депутат Чепа: Никто из обсуждаемых Европой переговорщиков не вызывает доверия

Если выбирать из обсуждаемых сегодня в Европе кандидатур для переговоров по Украине, то ни один из них доверия не вызывает, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что в Европе продолжают обсуждать возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией, однако главным препятствием остается неспособность стран Европейского союза (ЕС) договориться между собой о единой кандидатуре. Среди обсуждаемых фигур — бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер Италии Марио Драги.

Депутат напомнил, что Меркель уже принимала участие в переговорах между Россией и Украиной в Минске, однако позже оказалось, что цели достичь мирного соглашения у бывшего канцлера Германии не было изначально. В связи с этим, по мнению парламентария, достичь взаимопонимания с таким переговорщиком теперь вряд ли удастся. Что касается Стубба, продолжил Чепа, его связь с администрацией президента Дональда Трампа слишком очевидна и тоже не вызывает доверия.

«Это я говорю свое мнение. Я также не могу сказать, что Марио Драги будет сегодня иметь достаточный мировой авторитет. Наверное, я бы ни на ком из этих трех кандидатур не остановился», — сказал депутат.

Ранее стало известно, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас исключила себя как переговорщика в диалоге с Россией. По словам трех европейских дипломатов, проблема с участием Каллас заключается в ее жесткой антироссийской позиции.