Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:25, 18 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о предложенных Европой переговорщиках по Украине

Депутат Чепа: Никто из обсуждаемых Европой переговорщиков не вызывает доверия
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Если выбирать из обсуждаемых сегодня в Европе кандидатур для переговоров по Украине, то ни один из них доверия не вызывает, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что в Европе продолжают обсуждать возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией, однако главным препятствием остается неспособность стран Европейского союза (ЕС) договориться между собой о единой кандидатуре. Среди обсуждаемых фигур — бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер Италии Марио Драги.

Депутат напомнил, что Меркель уже принимала участие в переговорах между Россией и Украиной в Минске, однако позже оказалось, что цели достичь мирного соглашения у бывшего канцлера Германии не было изначально. В связи с этим, по мнению парламентария, достичь взаимопонимания с таким переговорщиком теперь вряд ли удастся. Что касается Стубба, продолжил Чепа, его связь с администрацией президента Дональда Трампа слишком очевидна и тоже не вызывает доверия.

«Это я говорю свое мнение. Я также не могу сказать, что Марио Драги будет сегодня иметь достаточный мировой авторитет. Наверное, я бы ни на ком из этих трех кандидатур не остановился», — сказал депутат.

Ранее стало известно, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас исключила себя как переговорщика в диалоге с Россией. По словам трех европейских дипломатов, проблема с участием Каллас заключается в ее жесткой антироссийской позиции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на заявления Зеленского о планах нападения с территории Белоруссии

    В российско-китайской торговле произошел перелом

    Россиянин выслушал приговор за вербовку агентов для ВСУ

    В России заявили о «спустившихся на землю» из-за СВО США

    В Совфеде раскрыли детали подготовки визита Путина в Китай

    Способность Каллас договориться с Россией оценили

    Мишустин оценил успехи в создании российских двигателей

    В Совфеде предрекли Европе «самые ужасные» последствия из-за Украины

    Казахстанцы объявили бойкот бренду из-за рекламы с Валей Карнавал

    На небоскреб РЖД в «Москва-Сити» не нашлось покупателей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok