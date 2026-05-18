Россиянам рассказали о возможности прихода на Землю сильнейшей магнитной бури

ИКИ РАН: Крупная группа пятен сформировалась на обратной стороне Солнца

Крупная группа пятен сформировалась на обратной стороне Солнца, сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Это один из самых опасных за последние годы центров активности, сообщили специалисты. Похожее явление наблюдалось в первой половине мая 2024 года и стало причиной самой сильной магнитной бури за последние 20 лет.

Область с солнечными пятнами появится в поле зрения Земли на левом краю Солнца через неделю, через две недели окажется напротив Земли. Однако, по словам специалистов, за две недели солнечные пятна могут успеть появиться, произвести серию вспышек и исчезнуть.

