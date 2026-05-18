14:25, 18 мая 2026

Россиянам рассказали о возможности прихода на Землю сильнейшей магнитной бури

ИКИ РАН: Крупная группа пятен сформировалась на обратной стороне Солнца
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Крупная группа пятен сформировалась на обратной стороне Солнца, сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Это один из самых опасных за последние годы центров активности, сообщили специалисты. Похожее явление наблюдалось в первой половине мая 2024 года и стало причиной самой сильной магнитной бури за последние 20 лет.

Область с солнечными пятнами появится в поле зрения Земли на левом краю Солнца через неделю, через две недели окажется напротив Земли. Однако, по словам специалистов, за две недели солнечные пятна могут успеть появиться, произвести серию вспышек и исчезнуть.

Ранее врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков связал метеозависимость россиян с депрессивным состоянием и призвал бороться с последним, делая свою жизнь более разнообразной.

