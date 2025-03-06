Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:27, 6 марта 2025Интернет и СМИ

Врач назвал неожиданный способ борьбы с метеозависимостью

Академик Беленков призвал поклеить яркие обои для борьбы с метеозависимостью
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Fiizkes / Shutterstock / Fotodom

Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неожиданный способ побороть метеозависимость. В выпуске, доступном на платформе «Смотрим», он призвал метеозависимых россиян бороться с депрессией.

По словам Беленкова, зависимость самочувствия человека от погодных условий может быть связана с его депрессивным состоянием. Он отметил, что нередко люди замечают, что погода влияет на их состояние, когда на улице нет солнца. «Поклейте яркие обои, сделайте что-то яркое, чтобы у вас было более хорошее настроение», — порекомендовал кардиолог.

Он также посоветовал добавить в жизнь физическую активность и не подсаливать еду.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников дал другой совет метеозависимым людям. Он призвал их оградить себя от информации о магнитных бурях.

    Обсудить
    Последние новости

    «Это не слишком адекватно». Почему Макрон не хочет завершения конфликта на Украине и готов применить ядерное оружие?

    Самолет иностранной авиакомпании повредили в аэропорту Москвы

    Ударившей полицейского вилкой десяток раз россиянке вынесли приговор

    Карла Бруни вышла в свет в платье 30-летней давности

    Вучич поговорит с Путиным

    Новый посол Украины в Венгрии вручил верительную грамоту президенту страны

    В Раде назвали Зеленского нацистским карликом

    17-летняя российская теннисистка пошутила о старости

    Путин предостерег от возвращения ко временам нашествия Наполеона

    Белоусов посетил Российский федеральный ядерный центр в Сарове

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше