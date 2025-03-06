Врач назвал неожиданный способ борьбы с метеозависимостью

Академик Беленков призвал поклеить яркие обои для борьбы с метеозависимостью

Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неожиданный способ побороть метеозависимость. В выпуске, доступном на платформе «Смотрим», он призвал метеозависимых россиян бороться с депрессией.

По словам Беленкова, зависимость самочувствия человека от погодных условий может быть связана с его депрессивным состоянием. Он отметил, что нередко люди замечают, что погода влияет на их состояние, когда на улице нет солнца. «Поклейте яркие обои, сделайте что-то яркое, чтобы у вас было более хорошее настроение», — порекомендовал кардиолог.

Он также посоветовал добавить в жизнь физическую активность и не подсаливать еду.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников дал другой совет метеозависимым людям. Он призвал их оградить себя от информации о магнитных бурях.