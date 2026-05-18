В России указали на происхождение атаковавших Москву дронов

Депутат Журавлев: Киев демонстрирует, что западное вооружение долетает до Москвы

Украина демонстрирует, что западное вооружение вполне способно долететь до Москвы, считает депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Ни у кого нет сомнений, что это европейские и американские технологии, поставляемые из-за рубежа, а Украина занимается разве что отверточной сборкой. Поэтому правильным было бы, наверное, чтобы неопознанные дроны появились у заводов в Германии, Испании и Швеции, где изготавливается вся техника, что потом бьет по нашим городам», — отметил парламентарий.

По словам Журавлева, в странах Евросоюза (ЕС) наверняка есть сторонники России. Он уточнил, что привезти беспилотники к предприятиям, где изготавливают технику для ударов по российским городам, не составит труда.

Депутат подчеркнул, что когда в ЕС начнутся взрывы, тамошние политики могут задуматься. Снабжение оружием — это такое же участие в войне, как и боевые действия, заключил он.

Ранее сообщалось, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины во время атаки на Москву в ночь на 17 мая заходили на столицу с запада, после чего накапливались перед основным ударом. Эту тактику в качестве возможной назвал российский военкор Дмитрий Стешин.

