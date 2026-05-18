Бизнесмен-христианин заявил о наказании смертью для российских школьников

Бизнесмен Стерлигов заявил о наказании смертью для российских школьников

Бог накажет смертью детей и их родителей за уроки в школах. Об этом заявил бизнесмен-христианин Герман Стерлигов, чьи слова приводит «Абзац».

По его словам, изучение классической литература и естественных наук противоречит религиозным догмам, а также лишает детей духовных ориентиров. Он также назвал историю богохульством, а химию, физику и другие науки — колдовством.

Особую ответственность, по словам Стерлигова, за это несут родители, которые отдают своих детей в «поганые школы» и подталкивают их к совершению преступлений против веры.

«По Священному Писанию только одно наказание от Бога — смерть. И родители добровольно отдают своих детей на совершение тех преступлений, за которые наказание — смерть. И во временной жизни, и вечной», — заключил миллиардер.

Ранее Стерлигов заявил, что в России депрессией могут страдать только безбожники. По его словам, истинным верующим подобный недуг не знаком.