Миллионер-христианин назвал группу страдающих депрессией россиян

Бизнесмен Стерлигов заявил, что депрессией страдают только безбожники

В России депрессией могут страдать только безбожники. Группу людей с таким заболеванием назвал в разговоре с «Абзацем» скандальный миллионер-христианин Герман Стерлигов.

Бизнесмен уверен, что истинным верующим подобный недуг не знаком.

«Никакой депрессии у христиан быть не может, а если бывает, то на очень короткое время, когда человек забывается, но, как только приходит в себя, думает: как же возможно уныние, когда открыты двери рая?» — поделился Стерлигов.

До этого он выступил с предложением ввести в России ограничения на возможность увольнения с работы один раз в год — на Юрьев день. Стерлигов счел это явление прекрасной традицией, которая улучшит положение не только работодателей, но и молодых работников, которые «тратят время жизни на то, что бегают по разным работам». В Госдуме к его идее отнеслись скептически.