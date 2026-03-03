Миллиардер-христианин предложил вернуть в России одну крестьянскую традицию

Бизнесмен Стерлигов предложил вернуть в России Юрьев день

Скандально известный бизнесмен-христианин Герман Стерлигов предложил вернуть в России одну крестьянскую традицию — Юрьев день, период один раз в год, когда крестьяне могли переходить от одного помещика к другому. Его слова приводит издание «Абзац».

«Сейчас люди, и в основном молодые, скачут как блохи по работам. Они пришли — и уволились. Это безобразие. Один раз в году мог человек уволиться, чтобы на него имело хоть какой-то смысл тратить время и силы, обучать его чему-то, объяснять что-то, чтобы он научился, работал нормально», — обозначил Стерлигов.

Миллиардер выразил мнение, что в России необходимо ввести ограничения на возможность увольнения с работы один раз в год — на Юрьев день, назвав это явление «прекрасной традицией», которая улучшит положение не только работодателей, но и молодых работников, которые «тратят время жизни на то, что бегают по разным работам».

Ранее Стерлигов заявил об открытии рынка с русскими невольницами. На мероприятие он позвал «голодных и прилично одетых россиян». При этом Стерлигов открестился от работорговли, отметив, что называл невольничьим рынком «биржу труда». Хотя в толковых словарях русского языка слово невольник имеет значение «раб» или «пленник» — в прямом или переносном смысле.