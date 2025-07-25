Скандальный бизнесмен-христианин Стерлигов говорит, что разорен. Он просит денег и называет РПЦ еретиками, а верующих — лохами

Бизнесмен Герман Стерлигов заявил, что у него не осталось денег

Скандально известный российский бизнесмен-христианин Герман Стерлигов обратился к властям с просьбой дать ему денег. Он возмутился, что СМИ продолжают называть его миллиардером, хотя, по его словам, он не может позволить себе даже базовые вещи, а вся выручка от крестьянских продуктов, которые он продает за десятки тысяч рублей, идет на «затыкание дыр».

Со слов Стерлигова, все деньги, вырученные от продажи сверхдорогих хлеба и сыра, идут на выплаты плотникам и столярам, а также на закупку стройматериалов.

«Колочусь по хозяйству с утра до вечера, — написал предприниматель. — В долгах как в шелках».

Часть средств, по его словам, уходит на поддержание его общественных и культурных проектов по изданию древних исторических рукописных книг и возрождению старинных ремесел. Однако «полное отсутствие денег» не печалит Стерлигова.

При этом полном отсутствии денег я по-настоящему сказочно богат: у меня есть христианская вера, настоящая Библия, два сына (на самом деле сыновей четверо, но двоих он изгнал — прим. «Ленты.ру»), братья и сестры во Христе, куча скотины, настоящая еда — настоящая жизнь, дарованная мне Богом Герман Стерлигов

У разорившегося бизнесмена уже есть гроб. По мнению Стерлигова, его должен приобрести каждый россиянин.

Кстати, гробы россиянам он уже предлагал в 1990-е.

Как Стерлигов заработал первое состояние

Попытки Германа Стерлигова построить бизнес начались в 1980-е, это был кооператив «Пульсар», однако успеха он добился лишь в 1990-м — в 23 года открыл первую в СССР товарную биржу «Алиса», названную им в честь собаки. Через три недели он стал рублевым миллионером.

Фото: Алексей Федосеев / РИА Новости

Не заставил себя ждать и первый миллион в долларах, а рублей у «Алисы» было столько, что их складировали в спортивных сумках, не считая. Стерлигов рассказывал об окружавшей его роскоши, однако посетивший «Алису» журналист Пол Хлебников вспоминал, что бизнесмен встретил его с нечесаными волосами и грязными ногтями в плохо освещенной каморке без окон.

В девяностые Стерлигов регулярно эпатировал публику, например, ездил в Чечню к сепаратисту Джохару Дудаеву для обсуждения совместного бизнеса и размещал в Москве гигантские билборды с рекламой гробов. Москвичи запомнили слоган, ставший одним из символов 90-х:

Вы поместитесь в наши гробики без диеты и аэробики

Позже были поиски легендарной пропавшей библиотеки Ивана Грозного (в чем его поддерживал мэр Юрий Лужков), планы установить памятник Остапу Бендеру в Рио-де-Жанейро и поездка в Афганистан за баранами.

Как Стерлигов пошел в политику и потерял все

Самой дерзкой авантюрой Стерлигова стала попытка пойти во власть — именно она, как он утверждает, привела к его разорению.

В 2002 году бизнесмен пытался стать губернатором Красноярского края. Слава похоронщика преследовала его, и освещавшие его кампанию СМИ часто именовали предпринимателя московским гробовщиком. Стерлигов даже пытался использовать «гробовой капитал» для пиара — пригонял к администрации края телеги с «гробами для коррупции и олигархов», — но эффекта это не дало. Безуспешной была и попытка баллотироваться в мэры Москвы — 3,6 процента голосов.

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Но самой неудачной стала для Стерлигова президентская кампания 2004 года, ради которой предприниматель тренировался на региональных выборах. ЦИК даже не зарегистрировал его в качестве кандидата.

Да, [это была идея фикс], я потратил на это три года и все деньги, не только свои, но и чужие, поэтому мне пришлось продать все (...) В день снятия с выборов я стал нищим Герман Стерлигов

Оставив президентские амбиции, Стерлигов сказал жене Алене, что они переезжают в лес. Она сначала не поверила, но через неделю муж заявил, что дом уже продан, а на улице ждет грузовик.

Как разорившийся бизнесмен страдал от блох, колдунов и «пидарасов»

*Международное общественное движение ЛГБТ объявлено экстремистским и запрещено в России



После продажи имущества Стерлигов, его супруга и четверо их детей, как утверждается, оказались в палатке под Можайском. Пока он постепенно обустраивал хозяйство, жена страдала от бытовых неудобств, но потом привыкла.

Однако спокойная жизнь все никак не наступала. Их мучили блохи, из-за которых семье якобы снова пришлось переезжать; провалилась очередная попытка Стерлигова создать биржу; в конце концов им даже заинтересовались следователи — имя бизнесмена всплыло в показаниях членов ультраправой группировки БОРН, и Стерлигову пришлось на время уехать в Нагорный Карабах.

В 2010-е годы окончательно формируется знакомый россиянам образ бородатого борца с наукой, колдунами-учеными и гомосексуалами (хотя бороду он отпустил еще в начале нулевых). Решив проблемы с блохами и следователями, Стерлигов вплотную занялся сельским хозяйством. Он добыл «неотравленные» семена, посадил пшеницу и стал печь и продавать хлеб, цена которого шокировала россиян: один каравай в 2017 году стоил полторы тысячи рублей.

Возмущала москвичей не только цена, но и атмосфера, в которой продавались продукты. Возле магазинов Стерлигова проводились акции, в ходе которых портреты ученых забрасывали яйцами, а у входа висели предупреждения «пидарасам вход воспрещен». Сейчас лавки Стерлигова в российских городах закрыты.

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Почему Стерлигов называет РПЦ еретиками, а верующих — лохами

Взгляды бизнесмена на религию как минимум эксцентричны. Стерлигов разработал целую теорию, согласно которой все без исключения ответвления христианства впали в ересь, а единственными настоящими православными христианами являются лишь он сам и те, кто разделяет его взгляды.

В чем претензии Стерлигова к РПЦ По мнению Стерлигова, сегодня искажено все, так или иначе имеющее отношение к христианству, — от календаря до священных книг. В этом виновен «некий раввин Акиба», который умышленно портил священные тексты, чтобы они стали «антихристианскими». Именно искаженной Библией версии раввина Акибы, по мнению Стерлигова, пользуются в РПЦ и других христианских церквах. Еще одним фактом, который, по мнению Стерлигова, указывает на отпадение РПЦ от истинной веры, стало подписание представителями восточных церквей Ферраро-Флорентийской унии в XV веке, а также «рукоположение» униатами Иова, первого русского патриарха, что якобы привело к уходу всей Русской церкви в ересь. За взгляды его критикуют РПЦ, старообрядцы и другие конфессии. Историк Максим Емельянов-Лукьянчиков отмечал, что все восточные иерархи в 1484 году осудили Ферраро-Флорентийскую унию, признали принявший ее собор недействительным и предали анафеме всех, кто придерживался унии. Старообрядческий священник Михаил Родин назвал учение Стерлигова сектой. Он указал, что «латыняне» не могли взять искаженный текст, так как на момент перевода его еще не существовало. Митрополит Павел Бегичев, доктор богословия и глава российских старокатоликов, отмечал, что Стерлигов крайне неточен в вопросах датировки, а раввин Акиба никогда не правил Библию.

Как считает предприниматель, все священники обманывают верующих и идут на это сознательно.

Они все это знают с семинарской скамьи. Про все эти события они сдавали экзамены и зачеты. Все все знают, кроме лохов, которых они разводят, вот эту паству многомиллионную Герман Стерлигов

Бизнесмен признается, что он до сих пор не крещен, так как, по его мнению, для крещения нужно сначала стать православным христианином, затем найти не отошедших от «истинной веры» священника и епископа (поиски безрезультатны), и лишь потом проводить обряд крещения.

Фото: Митя Алешковский (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) / ТАСС

Как раскол пришел в семью Стерлиговых

В 2024 году Алена Стерлигова из верной соратницы и религиозной последовательницы вдруг превратилась в «еретичку-пущеницу». Вместе с ней звания еретиков удостоились дочь пары Пелагия, а также сыновья Пантелеимон и Арсений. Последних Стерлигов вдобавок лишил наследства (Пелагии оно, судя по всему, положено не было в принципе).

Оказалось, что пережившая с предпринимателем самые тяжелые годы Алена Стерлигова ушла из его учения обратно в РПЦ. «Поэтому у него такая реакция, что мы еретики», — объяснила она поведение мужа.

Каждый думает, что кто-то ошибается. Герман — увлекающийся человек: как обычно, горе от ума Алена Стерлигова

Супруга предпринимателя Германа Стерлигова Алена с сыновьями Михеем, Пантелеймоном и Сергием (слева направо) Фото: Евгения Гусева / «Комсомольская правда» / PhotoXPress

Алена Стерлигова и проклятые мужем дети уехали из слободы, сыновья Сергий и Михей остались с отцом как «православные христиане». Бывшая жена публикует счастливые фотографии в Telegram, изгнанный сын Арсений ушел на спецоперацию и воевал под Бахмутом, второй изгнанник Пантелеймон занялся — как выразилась мать — «гуманитаркой», а оставшийся в слободе отец выменивает одежду на еду и жалуется на отсутствие положительных эмоций от походов по магазинам.

«Если бы BML не давала мне свою шикарную одежду в обмен на хлеб и сыр, то мне бы и на приличную одежду денег давно не хватало», — пишет Стерлигов.

Неизвестно, есть ли ему что оставить потомкам, но наследство отца отлученных детей не интересует.