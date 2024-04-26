Сын Стерлигова отреагировал на лишение наследства из-за ереси

Сын бизнесмена Стерлигова Пантелеймон заявил, что не претендовал на наследство

Сын российского бизнесмена утльтраконсервативных взглядов Германа Стерлигова Пантелеймон никогда не претендовал на имущество отца. Так в комментарии порталу «Фонтанка.ру» заявил сам сын предпринимателя.

По словам Пантелеймона Стерлигова, которого — как и нескольких других членов семьи — отец обвинил в ереси и лишил наследства, он сам занимается бизнесом, и не нуждается в деньгах Стерлигова-старшего.

«Что касается наследства, никто из нас никогда на него не претендовал. Каждый из нас занимается своим делом, которое приносит доход. Каждый строит свое собственное наследство», — отреагировал он на лишение наследства.

Кто такой Герман Стерлигов? Герман Стерлигов — эпатажный российский бизнесмен, известный своими ультраконсервативными взглядами. Так, в «слободе» он запретил использование любой современной техники, а все товары производит традиционным способом. В своих лавках он размещал таблички «пидарасам вход запрещен». Стерлигов также является противником абортов и науки, а ученых называет колдунами. В бизнес предприниматель пришел в конце 80-х, и в 1990 году открыл одну из первых в стране бирж, названную в честь собаки Стерлигова, Алисы. Позже он торговал гробами, используя такие слоганы как «Вы поместитесь в наши гробики без диеты и аэробики» и «Куда мчишься, Колобок? — Спешу купить себе гробок». Также Стерлигов безуспешно пытался заняться политикой и выдвигал свою кандидатуру в президенты и мэры Москвы — ЦИК не зарегистрировал бизнесмена в качестве кандидата.

Также он подтвердил изданию, что конфликт с отцом возник после того, как он, его сестра Пелагея, брат Арсений и их мать Алена вернулись в лоно Русской православной церкви. По словам Алены Стерлиговой, ее супруг исповедует собственную версию православия, которая отличается от канонического учения.

«Он копался, копался, докопался, придумал сам себе такой взгляд на православие. И все, что не соответствует его представлению, — это "еретики"», — порассуждала о религиозности Стерлигова Алена.

О том, что бизнесмен отрекся от нескольких членов семьи, стало известно 25 апреля. Стерлигов публично заявил о лишении трех детей наследства, а также объявил жену и дочь пущеницами.