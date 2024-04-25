Стерлигов назвал дочь и жену еретичками и лишил наследства

Миллиардер Стерлигов лишил наследства всю семью и назвал дочь и жену еретичками

Российский православный миллиардер Герман Стерлигов лишил наследства всю семью. Он назвал дочь и жену еретичками, а двоих сыновей — блудными. Об этом бизнесмен рассказал в Telegram-канале.

Стерлигов пояснил, что решил написать пост для «прекращения кривотолков». В последнее время распространились данные, что семья Стерлиговых распалась, а жена с дочерью и двоими сыновьями ушла от миллиардера, сняла платок, постриглась, рассказала, как хорошо жить одной, и стала путешествовать, пишет издание Baza в Telegram-канале.

В своем комментарии бизнесмен не раскрыл, в какую именно «ересь» впали его родственники, однако заметил, что жена, дочь Пелагия, сын Арсений и сын Пантелеимон больше не входят в «слободу Стерлиговых». По крайней мере, такова ситуация на данный момент — «на 25 апреля 7533 года от Адама (2033 от Христа)», указал бизнесмен.

Поддержали отца сыновья Сергий и Михей, их Стерлигов счел православными христианами и наследниками. В то же время бизнесмен допустил, что изгнанные из семьи захотят вернуться.

Герман Стерлигов помимо предпринимательской деятельности выступил как один из организаторов некоммерческого партнерства «Реестр непьющих мужиков». Кроме того, он позиционирует себя радикальным противником абортов, ультраконсерватором и конспирологом.