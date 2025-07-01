Скандально известный миллиардер Стерлигов признался в совершении одного действия за еду

Миллиардер Стерлигов признался, что получает одежду в обмен на еду

Скандально известный российский миллиардер Герман Стерлигов признался в совершении одного действия в обмен на еду. Об этом он рассказал в Telegram.

По словам бизнесмена, он получает бесплатную одежду в одном из магазинов в обмен на натуральные продукты со своей фермы, а после рекламирует одевающий его бренд.

«Мне за эту рекламу не платят. За одежду, которую я бесплатно беру (...), мы отдаем натуральные продукты из Слободы», — написал в блоге Стерлигов.

Ранее он назвал сыр, который он продает за десятки тысяч рублей, дешевым, и пристыдил россиян. Кроме того, он «послал нахрен» жителей городов и пожелал им смерти.