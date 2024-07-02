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14:59, 2 июля 2024Россия

Продающий сыр по 120 тысяч рублей миллиардер назвал его дешевым и пристыдил россиян

Продающий сыр по 120 тысяч рублей миллиардер Стерлигов назвал его дешевым

Фото: Azzedine Rouichi / Unsplash

Православный миллиардер Герман Стерлигов, который продает сыр по 120 тысяч рублей за килограмм, счел его дешевым и пристыдил россиян, которые недовольны его стоимостью. Об этом предприниматель заявил в интервью блогеру Амирану Сардарову, опубликованному на YouTube-канале «Дневник хача».

Отвечая на вопрос Сардарова о том, почему сыр стоит так дорого, Стерлигов заверил, что такая цена для продукта — невысокая. Все те продавцы, которые торгуют выдержанным сыром по цене около шести тысяч рублей за килограмм, обманывают покупателей и продают им «химию», подчеркнул он.

«Для этого [производства выдержанных сыров] надо иметь погреб. А погреба нет у обычного селянина. Погреб должен быть с определенной температурой, с определенной влажностью. Их ни у кого нет», — объяснил Стерлигов.

По его словам, устанавливая стоимость килограмма выдержанного сыра, он выбрал цену 120 тысяч рублей, потому что так решил и подумал, что это именно столько стоит. Сыр нужно в течение пяти лет переворачивать, протирать, солить в темноте, добавил миллиардер.

Кто такой Герман Стерлигов?

Герман Стерлигов — эпатажный российский бизнесмен, известный своими ультраконсервативными взглядами. Так, в «слободе» он запретил использование любой современной техники, а все товары производит традиционным способом. В своих лавках он размещал таблички «пидарасам вход запрещен». Стерлигов также является противником абортов и науки, а ученых называет колдунами.

В бизнес предприниматель пришел в конце 80-х, и в 1990 году он открыл одну из первых в стране бирж, названную в честь своей собаки, Алисы. Позже он торговал гробами, используя такие слоганы, как «Вы поместитесь в наши гробики без диеты и аэробики» и «Куда мчишься, Колобок? — Спешу купить себе гробок».

Также Стерлигов безуспешно пытался заняться политикой и выдвигал свою кандидатуру в президенты и мэры Москвы — ЦИК не зарегистрировал бизнесмена в качестве кандидата.

В ответ на слова Сардарова о том, что столь высокая цена за килограмм сыра у людей в глубинке вызывает как минимум раздражение, Стерлигов заметил, что существуют два типа таких людей — живущие в городе и те, кто ведет свое хозяйство. Первой категории раздражающихся он посоветовал начать трудиться и заниматься хозяйством, чтобы делать сыр самому себе, и рожать и воспитывать детей.

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«Они не хотят ничего делать. Они работают там в конторах или стоят на воротах. (...) И хотят, чтобы у них была дешевая натуральная пища. Это невозможно. Дешевая натуральная пища может быть, если ты только сам трудишься», — пристыдил россиян Стерлигов.

Вторую категорию возмущающихся — людей, которые живут в селе — Стерлигов назвал неблагодарными поросятами. Ведущие хозяйство и продающие натуральные продукты должны быть, по мнению миллиардера, ему благодарны, так как их цены на фоне установленной Стерлиговым планки стоимости кажутся очень низкими.

В апреле Стерлигов назвал дочь и жену еретичками, а своих сыновей — блудными, и лишил их наследства. В своем комментарии бизнесмен не раскрыл, в какую именно «ересь» впали его родственники, однако заметил, что жена, дочь Пелагия, сын Арсений и сын Пантелеимон больше не входят в «слободу Стерлиговых». Жена Стерлигова, объясняя его слова, заявила, что конфликт в семье произошел из-за религии. В свою очередь, сын миллиардера Пантелеймон заверил, что никогда не претендовал на имущество отца.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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