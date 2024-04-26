Жена Стерлигова объяснила слова бизнесмена о лишении детей наследства

Жена Германа Стерлигова заявила, что ее конфликт с мужем случился из-за религии

Конфликт Алены и Германа Стерлиговых, в ходе которого православный бизнесмен объявил о лишении детей наследства, возник из-за религии. Так ситуацию объяснила Алена Стерлигова, ее слова приводит «Газета.Ru».

Жена Стерлигова сообщила, что «вернулась в храм», подразумевая лоно Русской православной церкви, а ее супруг остался со своими убеждениями. «Герман — увлекающийся человек, как обычно — горе от ума», — рассказала она.

При этом, по заявлению Стерлиговой, несмотря на то, что муж назвал ее пущеницей и еретичкой, они с бизнесменом по-прежнему находятся в формальном браке. «Мы как были женаты, так и женаты. Вы можете в ЗАГСе запросить наши документы», — сообщила Стерлигова.

Днем ранее, 25 апреля, Стерлигов написал в своем Telegram-канале, что его жена, дочь Пелагия, сын Арсений и сын Пантелеимон больше не входят в «слободу Стерлиговых» и являются еретиками. Как объявил бизнесмен, его дети лишены наследства.

Герман Стерлигов — эпатажный российский бизнесмен, известный своими ультраконсервативными взглядами. Так, в «слободе» он запретил использование любой современной техники, а все товары производит традиционным способом. В своих лавках он размещал таблички «пидарасам вход запрещен». Стерлигов также является противником абортов и науки, а ученых называет колдунами.

В бизнес предприниматель пришел в конце 80-х, и в 1990 году открыл одну из первых в стране бирж, названную в честь собаки Стерлигова, Алисы. Позже он торговал гробами, используя такие слоганы как «Вы поместитесь в наши гробики без диеты и аэробики» и «Куда мчишься, Колобок? — Спешу купить себе гробок».

Также Стерлигов безуспешно пытался заняться политикой и выдвигал свою кандидатуру в президенты и мэры Москвы — ЦИК не зарегистрировал бизнесмена в качестве кандидата.