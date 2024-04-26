Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:32, 26 апреля 2024Россия

Жена Стерлигова объяснила слова бизнесмена о лишении детей наследства

Жена Германа Стерлигова заявила, что ее конфликт с мужем случился из-за религии
Герман Стерлигов

Герман Стерлигов. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Конфликт Алены и Германа Стерлиговых, в ходе которого православный бизнесмен объявил о лишении детей наследства, возник из-за религии. Так ситуацию объяснила Алена Стерлигова, ее слова приводит «Газета.Ru».

Жена Стерлигова сообщила, что «вернулась в храм», подразумевая лоно Русской православной церкви, а ее супруг остался со своими убеждениями. «Герман — увлекающийся человек, как обычно — горе от ума», — рассказала она.

При этом, по заявлению Стерлиговой, несмотря на то, что муж назвал ее пущеницей и еретичкой, они с бизнесменом по-прежнему находятся в формальном браке. «Мы как были женаты, так и женаты. Вы можете в ЗАГСе запросить наши документы», — сообщила Стерлигова.

Материалы по теме:
В России вышла научная статья о космозверолюдях и сексе русских женщин с черными инородцами. В ее авторах — генерал ФСБ
В России вышла научная статья о космозверолюдях и сексе русских женщин с черными инородцами. В ее авторах — генерал ФСБ
18 декабря 2023
«Суд миру грядет» В 1990-х введение ИНН напугало Россию. Как верующие поверили в конец света?
«Суд миру грядет»В 1990-х введение ИНН напугало Россию. Как верующие поверили в конец света?
20 сентября 2023
«Мы — хранители природной правды» Ученые уверяли россиян, что все языки произошли от русского. Почему они так думали?
«Мы — хранители природной правды»Ученые уверяли россиян, что все языки произошли от русского. Почему они так думали?
14 июня 2023

Днем ранее, 25 апреля, Стерлигов написал в своем Telegram-канале, что его жена, дочь Пелагия, сын Арсений и сын Пантелеимон больше не входят в «слободу Стерлиговых» и являются еретиками. Как объявил бизнесмен, его дети лишены наследства.

Герман Стерлигов — эпатажный российский бизнесмен, известный своими ультраконсервативными взглядами. Так, в «слободе» он запретил использование любой современной техники, а все товары производит традиционным способом. В своих лавках он размещал таблички «пидарасам вход запрещен». Стерлигов также является противником абортов и науки, а ученых называет колдунами.

В бизнес предприниматель пришел в конце 80-х, и в 1990 году открыл одну из первых в стране бирж, названную в честь собаки Стерлигова, Алисы. Позже он торговал гробами, используя такие слоганы как «Вы поместитесь в наши гробики без диеты и аэробики» и «Куда мчишься, Колобок? — Спешу купить себе гробок».

Также Стерлигов безуспешно пытался заняться политикой и выдвигал свою кандидатуру в президенты и мэры Москвы — ЦИК не зарегистрировал бизнесмена в качестве кандидата.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Российских солдат, застреливших семерых человек, передали военной полиции. Оба сознались в убийствах

      Флагман Xiaomi первым получит самый мощный процессор

      В России операторы начали блокировать сотни тысяч сим-карт в неделю

      Экс-игрок «Спартака» пожаловался на зарплату детских тренеров

      Экс-глава российского города пойдет под суд за пособничество в расправе

      На Украине смогут уволить за несообщение о родственниках в новых регионах России

      Российского журналиста задержали по делу о распространении фейков

      В США заявили об отсутствии планов конфликтовать с Пекином

      Суд Москвы оштрафовал Киркорова

      Беременность Кайли Дженнер от Тимоти Шаламе опровергли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше