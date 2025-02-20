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18:50, 20 февраля 2025Россия

Продающего сыр по 85 тысяч рублей миллиардера Стерлигова возмутили вопросы о цене

Миллиардер Стерлигов заявил, что клиентов не должна волновать цена его продуктов
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Клиентов, покупающих продукты у российского ультраконсервативного миллиардера Германа Стерлигова, не должна волновать цена товаров. Об этом заявил сам Стерлигов в интервью блогеру Амирану Сардарову, видео беседы опубликовано на YouTube.

По словам занявшегося сельским хозяйством и продающего сыр по 85 тысяч рублей предпринимателя, ему регулярно приходится сталкиваться с такими вопросами.

Кто такой Герман Стерлигов?

Герман Стерлигов — эпатажный российский бизнесмен, известный своими ультраконсервативными взглядами. Так, в «слободе» он запретил использование любой современной техники, а все товары производит традиционным способом. В своих лавках он размещал таблички «пидарасам вход запрещен» (международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Стерлигов также является противником абортов и науки, а ученых называет колдунами.

В бизнес предприниматель пришел в конце 80-х, и в 1990 году он открыл одну из первых в стране бирж, названную в честь своей собаки, Алисы. Позже он торговал гробами, используя такие слоганы, как «Вы поместитесь в наши гробики без диеты и аэробики» и «Куда мчишься, Колобок? — Спешу купить себе гробок».

Также Стерлигов безуспешно пытался заняться политикой и выдвигал свою кандидатуру в президенты и мэры Москвы — ЦИК не зарегистрировал бизнесмена в качестве кандидата.

«"Как платить такие деньги за продукты". Всегда, когда ко мне приезжают люди и спрашивают "А чего у вас так дорого, Герман", я говорю: "Какая тебе разница?" Вот тебе какая разница, дорого у меня или нет, стоит яйцо тысячу рублей или две тысячи рублей?» — возмутился Стерлигов, пересказывая разговоры с посетителями его хозяйства.

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При этом бизнесмен отметил, что устанавливает высокие цены не для всех категорий покупателей, а лишь для безбожников.

Ранее сообщалось, что Стерлигов отрекся от нескольких членов семьи — он публично заявил о лишении трех детей наследства, а также объявил жену и дочь пущеницами.

ЖЗЛ
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