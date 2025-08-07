Россия
11:08, 7 августа 2025Россия

Появились подробности об открытии рынка с русскими невольницами

Бизнесмен Стерлигов призвал россиян брать на невольничий рынок детей
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Скандально известный бизнесмен-христианин Герман Стерлигов опубликовал новый пост об открытии рынка с русскими невольницами, в котором рассказал подробности предприятия. Запись появилась в его Telegram-канале.

Как рассказал предприниматель, рынок, где россияне смогут «"купить" пару невольников или невольниц» или «"продать" себя солидному русскому землевладельцу», будет работать 29 и 30 августа. На мероприятие Стерлигов позвал голодных и прилично одетых россиян. Также он призвал брать на невольничий рынок детей.

При этом Стерлигов открестился от работорговли. Он заявил, что в его первом посте ни слова не говорилось о рабах и рабынях, лишь о невольниках. Он отметил, что назвал невольничьим рынком «биржу труда». При этом в толковых словарях русского языка слово невольник имеет значение «раб» или «пленник» — в прямом или переносном смысле. Стерлигов пристыдил тех, кто употребляет слово «невольник» в словарном значении, но пообещал не подавать на них в суд.

Кто такой Герман Стерлигов?

Герман Стерлигов — эпатажный российский бизнесмен, известный своими ультраконсервативными взглядами. Так, в «слободе» он запретил использование любой современной техники, а все товары производит традиционным способом. В своих лавках он размещал таблички «пидарасам вход запрещен» (международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Стерлигов также является противником абортов и науки, а ученых называет колдунами.

В бизнес предприниматель пришел в конце 80-х, и в 1990 году он открыл одну из первых в стране бирж, названную в честь своей собаки, Алисы. Позже он рекламировал гробы, используя такие слоганы, как «Вы поместитесь в наши гробики без диеты и аэробики» и «Куда мчишься, Колобок? — Спешу купить себе гробок». Позже он признался, что рекламные плакаты были шуткой, и на самом деле гробами он не торговал.

Также Стерлигов безуспешно пытался заняться политикой и выдвигал свою кандидатуру в президенты и мэры Москвы.

На «режущее слух» слово «невольник» обращали внимание депутат Госдумы Виталий Милонов и военкор Дмитрий Стешин. Первый отмечал, что если Стерлигов хочет содействовать программе трудоустройства, то «ему следует использовать другую терминологию», а словосочетание «невольничий рынок» связано именно с рабами. В свою очередь, журналист Стешин заявил, что Стерлигову следует объяснить «рамки приличий», и пригласил для этого на открытие рынка членов «Русской общины».

Ранее Стерлигов назвал представителей христианских конфессий лохами. По словам предпринимателя, который называет себя некрещеным, но православным, все существующие вариации христианства так или иначе впали в ересь. Он утверждает, что и сами священники знают об этом, однако скрывают правду от паствы.

