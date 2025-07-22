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19:05, 22 июля 2025Россия

Российский миллиардер назвал верующих лохами

Скандально известный миллиардер Стерлигов назвал верующих лохами
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Скандально известный российский миллиардер Герман Стерлигов назвал представителей христианских конфессий лохами. Это заявление он сделал в ходе интервью Youtube-блогеру Даниилу Смирнову.

По словам предпринимателя, который называет себя некрещеным, но православным, все существующие вариации христианства так или иначе впали в ересь — будь то православие, католицизм или протестантизм. Стерлигов утверждает, что и сами священники знают об этом, однако скрывают правду от паствы.

Они все это знают с семинарской скамьи. Про все эти события они сдавали экзамены и зачеты. Все все знают, кроме лохов, которых они разводят, вот эту паству многомиллионную

Герман Стерлиговпредприниматель

Позже — после очередного вопроса интервьюера о Русской православной церкви — миллиардер вышел из себя и грубо прервал интервью. «Вы мне так все надоели вот с этой тупостью своей, с тупыми вопросами», — возмутился Стерлигов.

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Известный российский сектовед Александр Дворкин отмечал, что Стерлигов не имеет отношения ни к православию, ни к старообрядчеству, а его апелляция к церковной истории для обоснования ереси РПЦ выдает в нем невежество. «Он сам себе "церковь и согласие"», — отмечал эксперт.

Ранее сообщалось, что Стерлигов назвал жену и дочь еретичками, а после лишил наследства.

Вот это да!
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