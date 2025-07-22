Продававший сверхдорогой сыр миллиардер-христианин вышел из себя после вопроса об РПЦ

Миллиардер Стерлигов вышел из себя на интервью после вопроса об РПЦ

Миллиардер-христианин Герман Стерлигов, известный продажей сверхдорогого сыра и других продуктов, вышел из себя во время интервью после вопроса о Русской православной церкви (РПЦ). Его беседа с блогером Даниилом Смирновым опубликована на YouTube.

Стерлигов в интервью рассуждал о ереси РПЦ, называл единственным надежным историческим источником Библию и утверждал, что христианство учит любить не ближнего, а только христиан. По его мнению, атеистов и принадлежащих к другим конфессиям нужно истово ненавидеть.

«Истинная церковь, она непорочна, она свята. Это все конфессии, РПЦ, БМП, ТБП и так далее — это все еретическое барахло», — сказал он.

На протяжении беседы Смирнов много раз возвращался к теме ереси РПЦ, о которой неоднократно заявлял Стерлигов, чтобы задать уточняющие вопросы. В итоге бизнесмен вышел из себя и заявил, что недоволен блогером, которому, по его словам, перед интервью предоставили материалы для изучения его взглядов.

«Мне 58 лет, и вы мне так все надоели вот с этой тупостью своей, с тупыми вопросами. Знаете, такой светский разговор, но нужно же уважать чужое мнение. (...) Вы одни и те же вопросы задаете разными словами, понимаете», — упрекнул интервьюера Стерлигов.

В ответ блогер поинтересовался, не является ли это просвещением. «Это туфта, а не просвещение», — объявил миллиардер. Затем он в грубой форме потребовал выключить камеру, указав на то, что потратил на беседу вместо планируемых трех часов шесть.

В 2015 году Стерлигов в интервью «Ленте.ру» заявлял, что РПЦ впала в ересь.