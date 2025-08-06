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12:32, 6 августа 2025РоссияЭксклюзив

Милонов отреагировал на анонсированное в России открытие рынка рабов

Депутат Милонов раскритиковал название рынка невольников Стерлигова
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Анонсированное бизнесменом Германом Стерлиговым открытие «невольничьего рынка», вероятнее всего, не связано с реальной торговлей людьми, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Виталий Милонов. Он допустил, что речь идет о пиар-кампании эпатажного предпринимателя.

«Надо помнить, что Герман Львович — мастер эпатажа. И, как правило, подобные заявления являются частью его пиар-кампании. Кроме того, конечно, надо понимать, что Стерлигов сейчас больше про зарабатывание денег, а не про ценности», — заметил политик.

Милонов предположил, что на самом деле может иметься в виду некая биржа труда, помощь с трудоустройством и поиском потенциальных сотрудников.

«Но, безусловно, подобные выражения режут слух, поскольку означают именно рынок рабов, что категорически запрещено законом России. Если Герман Львович хочет содействовать программе трудоустройства, ему следует использовать другую терминологию», — посоветовал депутат.

Ранее Стерлигов анонсировал открытие невольничьего рынка. Он сообщил, что рынок с рабами и рабынями будет открыт 29-30 августа.

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