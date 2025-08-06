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09:26, 6 августа 2025Россия

В России анонсировали открытие рынка с русскими рабынями

Бизнесмен-христианин Стерлигов анонсировал открытие невольничьего рынка
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Просивший у российских властей денег на слуг бизнесмен-христианин Герман Стерлигов анонсировал открытие невольничьего рынка. Объявление он опубликовал в Telegram.

Из записи следует, что рынок с рабами и рабынями будет открыт 29-30 августа. Стерлигов отметил, что невольничий рынок сможет радикально решить кадровую проблему.

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Запись бизнесмен закончил лозунгом «русские невольники и русские невольницы для русских землевладельцев!»

Ранее Герман Стерлигов назвал представителей христианских конфессий лохами. По словам предпринимателя, который называет себя некрещеным, но православным, все существующие вариации христианства так или иначе впали в ересь. Он Утверждает, что и сами священники знают об этом, однако скрывают правду от паствы.

ЖЗЛ
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