В России анонсировали открытие рынка с русскими рабынями

Просивший у российских властей денег на слуг бизнесмен-христианин Герман Стерлигов анонсировал открытие невольничьего рынка. Объявление он опубликовал в Telegram.
Из записи следует, что рынок с рабами и рабынями будет открыт 29-30 августа. Стерлигов отметил, что невольничий рынок сможет радикально решить кадровую проблему.
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Ранее Герман Стерлигов назвал представителей христианских конфессий лохами. По словам предпринимателя, который называет себя некрещеным, но православным, все существующие вариации христианства так или иначе впали в ересь. Он Утверждает, что и сами священники знают об этом, однако скрывают правду от паствы.