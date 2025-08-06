На открытие невольничьего рынка с русскими рабынями пригласили общественников

Военкор Стешин о рынке рабов Стерлигова: Стоит объяснить, где находятся рамки

Российскому обществу следует объяснить бизнесмену-христианину Герману Стерлигову, где находятся рамки приличия. Так анонс Стерлигова об открытии невольничьего рынка с русскими рабами и рабынями оценил в Telegram российский военкор Дмитрий Стешин.

Из заявления Стешина следует, что, для того чтобы Стерлигов понял недопустимость таких заявлений, на открытие рынка следует пригласить общественников из движения «Русская община». При этом журналист не исключил, что объяснять скандально известному предпринимателю что-либо будет бесполезно.

«Стоит ему хотя бы объяснить, где находятся рамки. Хотя это бесполезно, его жгли два раза, а он так ничего и не понял», — подытожил Стешин.

Кто такой Герман Стерлигов? Герман Стерлигов — эпатажный российский бизнесмен, известный своими ультраконсервативными взглядами. Так, в «слободе» он запретил использование любой современной техники, а все товары производит традиционным способом. В своих лавках он размещал таблички «пидарасам вход запрещен» (международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Стерлигов также является противником абортов и науки, а ученых называет колдунами. В бизнес предприниматель пришел в конце 80-х, и в 1990 году он открыл одну из первых в стране бирж, названную в честь своей собаки, Алисы. Позже он рекламировал гробы, используя такие слоганы, как «Вы поместитесь в наши гробики без диеты и аэробики» и «Куда мчишься, Колобок? — Спешу купить себе гробок». Позже он признался, что рекламные плакаты были шуткой, и на самом деле гробами он не торговал. Также Стерлигов безуспешно пытался заняться политикой и выдвигал свою кандидатуру в президенты и мэры Москвы — ЦИК не зарегистрировал бизнесмена в качестве кандидата.

Ранее Стерлигов посоветовал россиянам покупать гробы. Он отметил, что продолжительность жизни снижается и рано или поздно гроб пригодится каждому.