Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:34, 6 августа 2025Россия

На открытие невольничьего рынка с русскими рабынями пригласили общественников

Военкор Стешин о рынке рабов Стерлигова: Стоит объяснить, где находятся рамки
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: khuncho24 / Shutterstock / Fotodom

Российскому обществу следует объяснить бизнесмену-христианину Герману Стерлигову, где находятся рамки приличия. Так анонс Стерлигова об открытии невольничьего рынка с русскими рабами и рабынями оценил в Telegram российский военкор Дмитрий Стешин.

Из заявления Стешина следует, что, для того чтобы Стерлигов понял недопустимость таких заявлений, на открытие рынка следует пригласить общественников из движения «Русская община». При этом журналист не исключил, что объяснять скандально известному предпринимателю что-либо будет бесполезно.

Материалы по теме:
«Если бы не Чубайс этот, все у нас было бы хорошо» Одному из главных политиков 1990-х — 70 лет. Какой след он оставил в истории?
«Если бы не Чубайс этот, все у нас было бы хорошо»Одному из главных политиков 1990-х — 70 лет. Какой след он оставил в истории?
16 июня 2025
Скандальный бизнесмен-христианин Стерлигов говорит, что разорен. Он просит денег и называет РПЦ еретиками, а верующих — лохами
Скандальный бизнесмен-христианин Стерлигов говорит, что разорен.Он просит денег и называет РПЦ еретиками, а верующих — лохами
25 июля 2025

«Стоит ему хотя бы объяснить, где находятся рамки. Хотя это бесполезно, его жгли два раза, а он так ничего и не понял», — подытожил Стешин.

Кто такой Герман Стерлигов?

Герман Стерлигов — эпатажный российский бизнесмен, известный своими ультраконсервативными взглядами. Так, в «слободе» он запретил использование любой современной техники, а все товары производит традиционным способом. В своих лавках он размещал таблички «пидарасам вход запрещен» (международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Стерлигов также является противником абортов и науки, а ученых называет колдунами.

В бизнес предприниматель пришел в конце 80-х, и в 1990 году он открыл одну из первых в стране бирж, названную в честь своей собаки, Алисы. Позже он рекламировал гробы, используя такие слоганы, как «Вы поместитесь в наши гробики без диеты и аэробики» и «Куда мчишься, Колобок? — Спешу купить себе гробок». Позже он признался, что рекламные плакаты были шуткой, и на самом деле гробами он не торговал.

Также Стерлигов безуспешно пытался заняться политикой и выдвигал свою кандидатуру в президенты и мэры Москвы — ЦИК не зарегистрировал бизнесмена в качестве кандидата.

Ранее Стерлигов посоветовал россиянам покупать гробы. Он отметил, что продолжительность жизни снижается и рано или поздно гроб пригодится каждому.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецназ ФСБ высадился к особняку российского чиновника. В его доме нашли мешки с долларами, оружие и драгоценности

    Последствия землетрясения на Камчатке сравнили с ущербом в Помпеях

    Моргенштерн похвастался результатами лечения от зависимостей

    Сборная России по футболу сыграет с Катаром

    США сравнили с загнавшей себя в тупик акулой из-за действий Трампа

    Названы самые популярные в России схемы по отмыванию денег

    Россиянку обвинили по трем статьям по делу о взрыве дома

    Команда P.Diddy пообщалась с администрацией Трампа

    Украина сбросила на российские объекты семь управляемых авиабомб

    Военкор высказался о кампании ВСУ в Курской области в годовщину вторжения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости