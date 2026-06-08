В России началась короткая рабочая неделя с 8 по 11 июня

Доцент кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин напомнил, что в России началась короткая рабочая неделя. Его слова приводит РИА Новости.

Балынин сообщил, что короткая рабочая неделя продлится четыре дня. «У работающих по пятидневной рабочей неделе на следующей неделе будет четыре рабочих дня (с 8 по 11 июня)», — заявил он.

12 июня в стране отмечается День России.

Ранее Минтруд России опубликовал производственный календарь на 2027 год. Так, например, новогодние праздники у россиян начнутся с 31 декабря 2026 года и продлятся 11 дней до 10 января 2027 года.