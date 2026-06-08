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01:19, 8 июня 2026Экономика

В России началась короткая рабочая неделя

В России началась короткая рабочая неделя с 8 по 11 июня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Доцент кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин напомнил, что в России началась короткая рабочая неделя. Его слова приводит РИА Новости.

Балынин сообщил, что короткая рабочая неделя продлится четыре дня. «У работающих по пятидневной рабочей неделе на следующей неделе будет четыре рабочих дня (с 8 по 11 июня)», — заявил он.

12 июня в стране отмечается День России.

Ранее Минтруд России опубликовал производственный календарь на 2027 год. Так, например, новогодние праздники у россиян начнутся с 31 декабря 2026 года и продлятся 11 дней до 10 января 2027 года.

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