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02:11, 8 июня 2026Мир

В США указали Зеленскому на ошибку в обращении к Путину

Дипломат в отставке Фриман: Письмо Зеленского может разозлить Путина
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетОбращение Владимира Путина

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, позволив себе хамское обращение к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом заявил американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала Глена Дизена.

«Владимир Зеленский не сделал себе чести, когда написал Владимиру Путину саркастическое, неискреннее письмо, которое может скорее разозлить, чем вовлечь в диалог», — сказал Фриман. Он подчеркнул, что по сути это письмо было скорее пиар-акцией, и неудивительно, что президент России его отверг.

Президент России в ходе пленарного заседания ПМЭФ отреагировал на письмо украинского президента, отметив, что послание украинского лидера содержит очевидные «элементы хамства».

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