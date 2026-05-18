В Кремле ответили на вопрос о связи визитов Путина и Трампа в Китай

Ушаков: Визиты Трампа и Путина в КНР не связаны

Визит президента России Владимира Путина в Пекин был согласован еще в феврале 2026 года и не связан с недавней поездкой американского лидера Дональда Трампа в КНР. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Надо отметить, что никакой увязки между визитами [в КНР] Трампа и Путина нет. Мы обычно с китайцами согласуем заранее план проведения переговоров», — сказал представитель Кремля.

Ушаков отметил, что дата поездки российского лидера была утверждена практически сразу после видеопереговоров Путина и председателя КНР Си Цзиньпина 4 февраля 2026 года. При этом помощник президента России напомнил, что визит Трампа изначально планировался на конец марта — начало апреля, однако позднее был перенесен на середину мая.

Визит Путина в Китай по приглашению Си Цзиньпина запланирован на 19-20 мая. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Москвы очень серьезные ожидания от предстоящей поездки главы государства.