17:25, 18 мая 2026

Вдова известного российского композитора признана потерпевшей по уголовному делу

Вдова композитора Добрынина признана потерпевшей по делу главы «Джема» Черкасова
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Вдова известного российского композитора Вячеслава Добрынина признана потерпевшей по уголовному делу генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, потерпевшим признано и «Первое музыкальное издательство», потому что права на произведения Добрынина принадлежат ему.

По имеющимся у источника «Известий» данным, со стороны Черкасова могла быть произведена подделка документов.

12 мая певицу Линду задержали в Москве и силой доставили на допрос. Стражи порядка пришли с обыском также в офис компании «Профит», владельцем которой является гендиректор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов, которого в феврале отправили из СИЗО в Москве под домашний арест.

В конце 2024 года певец Сергей Жуков и «Первое музыкальное издательство» направили обращение на имя главы СК и председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой с просьбой оказать содействие в судебных спорах за права на песни группы «Руки Вверх!». В документе исполнитель называет «произволом и самоуправством» заявления генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова, который заявил претензии на права на песни музыкального коллектива, используя документ от 2006 года, подписанный бывшим продюсером Андреем Маликовым. Через некоторое время у Черкасова прошли обыски.

В ноябре 2025 года Черкасов был арестован по делу о мошенничестве.

